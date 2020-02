Incendio al Quartiere Trieste: cinque scooter distrutti dalle fiamme

Incendio al Quartiere Trieste dove cinque scooter sono stati avvolti dalle fiamme. La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 18:30 di sabato 8 febbraio.

Intervenuti in via Clisio i pompieri hanno trovato cinque mezzi a due ruote, nell'area di sosta a loro riservata, in fiamme. Spento l'incendio restano da accertare le cause. Indaga la polizia, intervenuta sul posto con gli agenti delle volanti ed i poliziotti del commissariato Vescovio.