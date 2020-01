VIDEO | Raggi al Mercato Trieste: "Stiamo rimettendo a bando le licenze dei banchi"

Non è stata una vera e propria inaugurazione, niente taglio del nastro, ma un momento di festa per celebrare la fine dei lavori: il mercato Trieste, nell’omonimo quartiere è tornato a nuova vita e la sindaca Raggi, insieme alla presidente del municipio, Francesca Del Bello ha incontrato i commercianti nella mattina di sabato.

Lavori di riqualificazione al mercato Trieste

Il mercato al civico 109 di via Chiana, ha subito nel corso degli ultimi mesi (a partire dall’estate) interventi di manutenzione e di messa in sicurezza che hanno riguardato la demolizione e la costruzione degli stalli di vendita secondo gli standard igienico sanitari, l’abbattimento delle barriere architettoniche, con relativa creazione di una rampa di accesso da via Chiana, la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di una “piazza” destinata ad ospitare attività extra-commerciali come eventi e spettacoli.

Il mercato come una "piazza"

“Questa Amministrazione, ha particolarmente a cuore i mercati capitolini, che devono essere ripensati come luoghi di incontro e inclusione sociale - ha detto la sindaca Virginia Raggi durante l’evento di sabato specificando – Stiamo rimettendo a bando le licenze dei banchi, effettuando lavori per riportare i cittadini nei mercati”. Del Bello, ha invece sottolineato l’importanza dei lavori di restyling realizzati dal Municipio.