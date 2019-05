Choc al Quartiere Trieste: uomo trovato impiccato nel locale caldaie

Choc al Quartiere Africano dove è stato trovato un uomo impiccato nel locale caldaie di una palazzina di viale Gorizia. La scoperta del corpo privo di vita dell'uomo, un 60enne, da parte dei vigili del fuoco.

In particolare la macabra scoperta è stata fatta poco dopo le 10:00 di venerdì 24 maggio. Inutili i tentativi di soccorso, per l'uomo classe 1959 non c'è stato nulla da fare. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Salario e la polizia scientifica.

Avvertita la moglie, nei locali caldaie dove è stato rinvenuto l'uomo impiccato non sono stati trovati messaggi né biglietti d'addio. Constatato il decesso del 60enne la salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.