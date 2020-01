Odoroki, la "sorprendente" cucina asiatica nel quartiere Trieste

Nuova ventata d'oriente nel quartiere Trieste: a piazza Istria apre Odoroki. Nato in Italia nel dicembre del 2005 con un primo punto vendita all’interno della Stazione Termini Odoroki è un viaggio tra i sapori della cucina orientale, thai,cinese, vietnamita e giapponese.

Odoroki a piazza Istria

Odoroki, dapprima World Oriented Kitchen (W.O.K), esprimeva l’intento di essere un punto d’incontro tra tutte le tradizioni culinarie asiatiche ma anche diffondere la parola “wok”, che in Oriente, da millenni identifica il simbolo dello street food asiatico.

La cottura mediante la wok, preserva tutti i principi nutrizionali di ogni ingrediente, mantenendone intatte sia le fibre sia la consistenza naturale, grazie all’uniforme distribuzione del calore e ai tempi brevi di cottura.

Odoroki: la "sorprendente" cucina asiatica

"Scoprire la cucina asiatica è sempre stata la nostra passione; ecco perché da oltre 10 anni abbiamo intrapreso questa meravigliosa avventura che ci ha permesso di portare in Italia la cultura culinaria orientale, con piatti tradizionali e deliziose ricette originali. Mossi da un instancabile desiderio di sorpresa, abbiamo sperimentato gli ingredienti più famosi e ricercati della tradizione asiatica, scoprendo una filosofia di piatti leggeri ed equilibrati per soddisfare l’anima e il corpo. Nasce così Odoroki - spiegano i titolari del marchio - perché in giapponese significa 'sorpresa' e rappresenta la nostra sfida di ogni giorno: regalarti in ogni momento un’esperienza sorprendente".

La combinazione unica di gusto e leggerezza, insieme a una formula veloce e divertente, ha reso Odoroki un punto di riferimento per chi ama trattarsi bene senza eccessivo impegno.

Odoroki a Roma

Odoroki aprirà a piazza Istria nelle prossime settimane: "next opening" si legge sulle serrande al civico 28 già con il logo di Odoroki. Non l'unica prossima apertura della "sorpresa" asiatica a Roma.