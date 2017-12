Quartiere Trieste, rinviata chiusura parcheggio Atac di via Chiana: "Lavori a gennaio"

Alla fine la chiusura del parcheggio interrato di via Chiana è stata sospesa. O meglio: rimandata, probabilmente a gennaio, quando verranno programmati ed eseguiti i necessari lavori di messa in sicurezza. Dopo giorni di proteste, incontri e discussioni tra il Dipartimento Mobilità del Comune, che è proprietario della struttura, e Atac, che ne è il gestore, si è arrivati ad una soluzione: sarà il II municipio ad effettuare i lavori.

"Nel frattempo" ha spiegato a Romatoday la presidente Francesca Del Bello "abbiamo chiesto ad Atac di sospendere la chiusura in programma per domani. Così avremo tempo di incontrare i cittadini coinvolti e il gestore del mercato sovrastante, che utilizza una parte dei quegli spazi, e programmare l'intervento in modo trasparente e con minor disagio possibile".

Il parcheggio avrebbe dovuto chiudere domani, domenica 17 dicembre. E i cittadini, appresa la notizia da un avviso di Atac appeso presso la struttura che ospita 430 posti auto erano entrati subito in allarme: "Non è indicato l'inizio dei lavori e quindi nemmeno una probabile riapertura" il commento.

Oggi si è arrivati a una soluzione. I lavori li effettuerà il II Municipio, "in accordo con l'assessora alla Mobilità Linda Meleo". In sostanza si tratta di effettuare una messa in sicurezza della struttura volta al rinnovo delle certificazioni richieste per legge. I lavori, la previsione, dovrebbero iniziare a gennaio. Il costo totale sarà di circa 80 mila euro. Prima verranno chiusi il primo e il secondo piano, dove il cantiere dovrebbe insistere tra i 15 e i 20 giorni. Poi si procederà con il piano interrato. "L'intervento" spiega ancora Del Bello "verrà effettuato dall'azienda che ha firmato con il municipio un accordo quadro triennale per la manutenzione del territorio". I fondi saranno messi nelle disponibilità del municipio nel bilancio capitolino. Il parcheggio chiuderà, quindi, per qualche settimana. Ma non del tutto. "Confrontandoci con i cittadini, cercheremo di creare il minor disagio possibile".