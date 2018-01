Via Chiana, chiuso per lavori il parcheggio Atac. Del Bello: "Ora aspettiamo i soldi dal Comune"

Si attende solo il provvedimento ufficiale del Campidoglio. Poi i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio interrato di via Chiana saranno pronti a partire. Lo ha comunicato con un 'avviso pubblico' la presidente del II Municipio Francesca Del Bello. L'autorimessa, di proprietà comunale e gestita da Atac, è chiusa dall'8 gennaio. "Il Municipio è in attesa del provvedimento amministrativo di esecutività dei lavori da parte della Ragioneria Generale capitolina" scrive De Bello. "Nel frattempo l'ufficio tecnico sta espletando le attività propedeutiche all'avvio del cantiere per essere immediatamente operativo non appena la Ragioneria, da noi sollecitata quotidianamente" trasmetterà gli atti attesi.

Il destino dell'autorimessa era finito al centro delle polemiche in quanto la municipalizzata capitolina, a cui spetterebbero i lavori, aveva annunciato la chiusura per il 17 dicembre senza riuscire a stabilire una tempistica certa per la riapertura. E circa 400 cittadini che la utilizzano erano già sul piede di guerra. Con Atac alle prese con il concordato, da incontri tra il Municipio e l'assessora alla Mobilità Linda Meleo era emersa la soluzione: i soldi li mette il Campidoglio e i lavori li esegue il municipio, che ha all'attivo un accordo quadro triennale per la manutenzione del territorio con un'azienda.

I lavori dureranno circa 30 giorni e saranno interessati il piano interrato, il primo e il secondo piano dell'immobile. L'importo è di 80 mila euro. Verranno separati in maniera più efficiente gli spazi dei parcheggi dalle altre attività presenti nell'immobile, verranno installate porte tagliafuoco, ripristinate griglie stradali per l'aerazione e infine una maggiore protezione degli impianti elettrici.