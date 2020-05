Riaprono i parchi ma non il Nemorense: verde intrappolato tra lavori mai finiti e vandalismo

Mentre Villa Ada torna progressivamente a ripopolarsi di famiglie e runners, poco distante resta ancora chiuso Parco Nemorense.

Parco Nemorense chiuso da 7 mesi

Erba alta, panchine rotte, viali trasformati in depositi di sterpaglie, inferriate vandalizzate e scritte ovunque. Così appare oggi la storica area verde del quartiere Trieste serrata e inaccessibile dallo scorso 11 novembre, da quando sono iniziati lavori di riqualificazione: un progetto di rinascita da 400 mila euro a cura del Dipartimento Tutela Ambiente del Comune.

L’odissea di parco Nemorense: lavori mai finiti e vandalismo

Nei fatti i lavori non si sono mai svolti con regolarità. Prima la lentezza nel farli partire dopo l'assegnazione della gara. Poi la scoperta, lo scorso 27 dicembre, del raid vandalico ai danni del chiosco Barikamà, gestito da una cooperativa di cittadini migranti, diventato nel tempo un punto di aggregazione per il territorio. Infine l'emergenza Covid, che ha bloccato la prosecuzione degli interventi di manutenzione. Il risultato è che il parco, che all'origine doveva essere riaperto questa settimana, è chiuso e in condizioni pessime.

Il quartiere Trieste reclama il Nemorense

"Il giorno prima del lockdown - racconta all'agenzia Dire Rino Fabiano, assessore all'Ambiente del II Municipio - c'è stata una riunione sul posto con il direttore del Dipartimento Tutela Ambiente, Guido Calzia, i responsabili della ditta dei lavori, i gestori del chiosco e alcuni residenti di zona, ed era stato deciso di accelerare i tempi. La ditta si era impegnata a riaprire il parco entro i primi di maggio. Poi è arrivato il lockdown".

A Roma riaprono i parchi ma non il Nemorense

Ora che si è entrati nella fase 2 dell'emergenza, però, i lavori non sono ripresi. "Il decreto del governo ha dichiarato lo sblocco dei cantieri dal 4 maggio, ma al Parco Nemorense non si è visto nessuno” - sottolinea Fabiano. Da qui, insieme al presidente della commissione Ambiente, Andrea Rollin, l’invio di due note al direttore Calzia e all'assessore alle Politiche del Verde del Comune di Roma, Laura Fiorini, per conoscere l'effettiva data di ripresa dei lavori.

“Il Municipio ha poteri di controllo e di indirizzo, con questa seconda lettera siamo stati istituzionalmente corretti".

Il grosso dei lavori è stato portato a compimento “ma - conclude Fabiano - bisogna sistemare la pavimentazione dei viali e riportare il decoro nel parco”. Il rischio è che non si riesca a godere del Parco Nemorense entro l'estate: lasciando il quartiere Trieste senza una degli spazi verdi più vissuti e frequentati”.