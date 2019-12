Nel parco chiuso per manutenzione entrano i vandali: vetri rotti e scritte discriminatorie

Chiuso per lavori di manutenzione straordinaria, ma comunque esposto ad atti di vandalismo e incuria. Versa in pessime condizioni il Parco Nemorense: l’area verde del II Municipio chiusa a metà novembre, e per i prossimi cinque mesi, per permettere al Dipartimento di Tutela Ambientale di procedere alla riqualificazione.

La riqualificazione di Parco Nemorense

Nuove installazioni ludiche, rinnovo dell’impianto idraulico del laghetto e delle fontane, ripristino della pavimentazione e piantumazione di alberi: questi alcuni degli interventi previsti. Un giardino da far rinascere e riconsegnare al quartiere decoroso e vivibile.

Ma nonostante il cantiere il Virgiliano soffre: i lavori sono fermi da giorni e qualcuno, probabilmente attraverso la rottura delle reti perimetrali, ha trovato il modo di entrare vandalizzando il chiosco bar.

Vandali a Parco Nemorense

“Il cantiere del Parco versa in uno stato di incuria e del tutto incustodito” – hanno scritto in una nota la presidente del Secondo, Francesca Del Bello con gli assessori al Commercio, Valerio Casini e all’Ambiente, Rino Fabiano.

Nel verde bottiglie vuote, vetri rotti, pattume, scritte e disegni “con una forte componente di discriminazione e intolleranza”, oltre che volgarità.

L’appello del II Municipio alla Sindaca

Da qui la richiesta alla Sindaca e al Dipartimento di Roma Capitale di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza dell’area e per limitare il passaggio nel Nemorense.

Un parco sottoposto a manutenzione ma finito nelle mire dei vandali: mentre fuori il quartiere, orfano del giardino e del bar, attende la sua rinascita.