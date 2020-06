Parco Nemorense negato, slitta la riapertura: dal Comune nessuna pulizia dopo il cantiere

La data di riapertura era stata fissata per il 29 giugno ma il quartiere Trieste dovrà attendere ancora prima di poter rivedere Parco Nemorense popolato di famiglie e runner, pienamente fruibile.

Parco Nemorense, slitta la riapertura

Un giardino chiuso ormai da circa otto mesi, da quando a novembre sono iniziati i lavori di riqualificazione: un restyling da 400mila euro a cura del Dipartimento Tutela Ambiente del Comune.

Una rinascita lenta tra partenza del cantiere in ritardo dopo l’assegnazione della gara, atti vandalici e lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. I lavori, ultimati, sono stati consegnati al Comune lo scorso 26 giugno.

Parco Nemorense chiuso: "Il Comune non ha pulito"

“Dopo la conclusione dei lavori l’Ufficio Giardini del Comune avrebbe dovuto ripulire tutta l’area e renderla finalmente fruibile per i cittadini: invece - dice l’assessore all’Ambiente del Municipio II, Rino Fabiano - li non si è visto nessuno. Mancano purtroppo uomini e mezzi, anche l’organizzazione. La questione è tanto semplice quanto drammatica: Parco Nemorense è chiuso perchè il Comune, dopo la riqualificazione, non ha pulito”.

Una data certa per la riapertura di Parco Nemorense non c’è: così i residenti temono che il Virgiliano possa rimanere inaccessibile per lungo tempo come fu per Villa Massimo. “Ho sollecitato il Dipartimento e mi hanno assicurato che la riapertura avverrà ‘a brevissimo’.” - ha detto Fabiano.

Tra gli interventi effettuati: la stabilizzazione di una parte dei camminamenti, quella verso via Nemorense; la piantumazione di nuove alberature; circa 800 metri di prato in più sul versante di via Martignano e la riqualificazione della storica scalinata. Intanto però nel parco coltre di polvere, nastri e cancelli serrati.