Quartiere Trieste: "Petizione popolare per il ripristino della linea Atac 89"

Da lunedì 12/02/2018 ATAC S.p.A. ha provveduto a modificare il capolinea della linea 89 che attraversa il quartiere Trieste di Roma, spostandolo da via Makallè a via Bressanone e, conseguentemente, a rimodulare il percorso della linea.

Tale provvedimento è stato deliberato dal Consiglio Municipale Roma II – che ne ha chiesto esecuzione all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e all’ATAC S.p.A. Nella petizione on-line disponibile al link https://www.change.org/p/municipio-roma-ii-roma-modifica-capolinea-e-percorso-linea-atac-89 si chiede al Municipio Roma II nella persona del Presidente Francesca del Bello, del Presidente del Consiglio Valerio Casini, dell’assessore alla mobilità del Municipio Gian Paolo Giovannelli, all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, all’ATAC S.p.A. di rivedere tale provvedimento, ripristinando il percorso precedente, nell’interesse maggiore di tutti gli utenti colpiti ingiustamente dal provvedimento. Le modifiche apportate sono del tutto illogiche e sono causa di numerosi disagi agli utenti della linea, per i motivi espressi di seguito. - I bus del mattino diretti a “Clodio” si riempiono già alla fermata di Via Makallè - ex capolinea - e terminano il percorso in Via Bressanone.

Qui i bus (già pieni) sono costretti ad attestarsi e attendono a porte aperte 5-10 minuti per poi ripartire verso Corso Trieste; - Non è quindi chiara la ratio della scelta di far attendere in sosta per 5-10 minuti in Via Bressanone direzione “Clodio” un bus già riempitosi di utenti presso il vecchio capolinea (Via Makallè) e alle fermate ad esso limitrofe (Via Tripoli, Via Asmara); - Gli utenti diretti in centro e in sosta alla fermata in Corso Trieste “S.Agnese/Annibaliano”, e che avevano precedentemente come insieme di scelta le linee 38, 80 e 89, sono oggi costretti ad utilizzare solo i bus 80 e 38 (che arrivano già pieni dalla periferia) oppure, vedendo arrivare la linea 89 da Via Asmara, lasciano di corsa detta fermata, attraversando – non senza pericolo e in assenza di strisce pedonali- Corso Trieste; - Non è chiaro a beneficio di chi sia stato modificato il percorso poiché, qualora la necessità fosse stata quella di far transitare la linea per Via Bressanone e via di Santa Costanza, lo stesso obiettivo si sarebbe potuto ottenere lasciando invariati i capilinea originali; - Non è chiaro se la scelta di collocare uno dei due capilinea (via Bressanone) all’interno del percorso sia di carattere temporaneo; -

Non è chiaro se la scelta di collocare uno dei due capilinea (Via Bressanone) in posizione intermedia rispetto ai naturali estremi sia preparatoria all’introduzione di una linea circolare con medesimo percorso dell’attuale e con unico capolinea presso “Clodio”; Considerato che i punti più estremi del percorso della linea 89 sono rappresentati dalle fermate “Clodio” e “ Makallè”, e che nei suddetti punti si erano giustamente collocati i due capilinea al momento dell’istituzione della linea 89, è del tutto illogica la scelta di collocare uno dei due capilinea (Via Bressanone) in posizione intermedia rispetto ai naturali estremi, posto anche che le buone norme di progettazione dei sistemi di trasporto (cfr. Teoria e Metodi della ingegneria dei sistemi di trasporto, Cascetta E. 1998; Modelli per i sistemi di trasporto.

Teoria e applicazioni, Cascetta E. 2006) prevedono sempre che i capilinea siano posizionati agli estremi del percorso. La richiesta di spostamento del capolinea e di modifica del percorso della linea è stata avanzata nell’ambito della commissione Consiliare VI – Ambiente, Mobilità, Decoro Urbano, nella seduta del 13.10.2017 che ha espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti (Consiglieri Manfredi, Ferraresi, Rossi, Signorini, Tabacchi, Montagna, Bertucci), e poi approvata dal Consiglio del Municipio Roma II all’unanimità dei presenti (Consiglieri: Andreoli, Boca, Bogino, Capraro, Caracciolo, Casini, Cortese, Ferraresi, Leccese, Manfredi, Manno, Rollin, Rossi, Di Tursi, Fois, Gagliassi, Scicchitano, Signorini, Tabacchi).