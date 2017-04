Villa Chigi, arrivano i volontari. Ramazze e messaggio al Campidoglio: "Si fermi degrado"

Guanti, rastrelli, sacchi per raccogliere la spazzatura e tanta buona volontà: così questa mattina alcuni volontari si sono presentati a Villa Chigi per effettuare una pulizia straordinaria e ridare allo storico giardino della Capitale, almeno in parte, il decoro che merita.

Un'iniziativa promossa dall'associazione del II Municipio “La Trieste”, insieme al gruppo “Cuori Italiani” e all’associazione “Romaxte”. Durante la giornata, oltre all'impegno per la rimozione delle cartacce e dei rifiuti sparsi nel verde, anche un sit in e la prosecuzione della raccolta firme inaugurata tre mesi fa con l’obiettivo di impegnare il Campidoglio e il Municipio II ad attivarsi "per evitare - dicono i promotori - che uno dei polmoni verdi della Città e di questo territorio continui a versare in questo stato di abbandono e degrado".

"Villa Chigi ormai da più di un anno versa in una situazione di abbandono. Da settimane stiamo raccogliendo le firme per chiedere al Sindaco Raggi e al Presidente del Municipio II, Del Bello, di intervenire immediatamente per fermare il degrado del polmone verde del quartiere, assicurando manutenzione e pulizia" - hanno detto gli organizzatori denunciando l'immobilismo del Parioli Salario e di Roma Capitale.

"Ancora nulla è stato fatto: per questo con i volontari abbiamo deciso di organizzare una pulizia 'straordinaria' per lanciare un messaggio alle istituzioni affinché si attivino con urgenza. La prossima settimana - hanno assicurato da La Trieste, Cuori Italiani e Romaxte - consegneremo le firme raccolte direttamente in Campidoglio".