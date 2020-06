Il Municipio II fa “poker”: dopo il lockdown riaprono tutte le sedi anagrafiche

Dal Nomentano al quartiere Flaminio: a partire da lunedì 22 giugno tutte e quattro le sedi anagrafiche del Municipio II saranno aperte. A quella di via Dire Daua, che non ha mai cessato la propria attività, e a via Catania, che ha ripreso l’erogazione dei servizi da due settimane, si aggiungeranno gli sportelli di via Goito e piazza Grecia.

Sedi anagrafiche aperte Municipio II

Ad annunciarlo l’assessore al Personale, Valerio Casini, che ha sottolineato come in tutte le sedi saranno comunque rispettate le norme che prevedono la limitazione della compresenza dei dipendenti e la limitazione della presenza dei cittadini nella sede.

L’ufficio di Piazza Grecia, anagrafico nel cuore del Flaminio, è stato dotato di una ulteriore postazione CIE (Carta d’Identità Elettronica) dedicata al fine di aumentare gli appuntamenti disponibili.

Dopo lockdown riaprono tutte le sedi anagrafiche del Municipio II

“Il Municipio Roma II è il primo a riaprire tutte le proprie sedi in modo da consentire ai residenti del territorio e non solo di poter fruire in modo agevole del servizio, limitando gli spostamenti nel rispetto delle norme previste in materia di contrasto della diffusione del Covid19. Un risultato - ha scritto Casini - ottenuto con la Presidente Francesca Del Bello insieme alla collaborazione tra il Consiglio del Municipio, il Direttore Vitaliano Taccioli e la P.O. Demografico Bettina Grassi Tallarico"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli sportelli anagrafici del Municipio II

Gli sportelli demografici sono aperti al pubblico il lunedì-mercoledì-venerdì con orario 8.30 - 13.00 e il martedì e giovedì con orario 8.30 - 16.30, per i seguenti servizi: rilascio CIE per documenti scaduti esclusivamente con prenotazione sul sito; erogazione di servizi in presenza (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, copia integrali ed estratti per riassunto degli atti di stato civile, autentiche, attestazioni per il rinnovo del permesso di soggiorno, pubblicazioni di matrimonio, dichiarazione anticipata di testamento, dichiarazione di convivenza di fatto) tramite prenotazione per email, telefonica, o in front office con ingresso limitato alle urgenze.