Roghi tossici dalle baraccopoli, insorgono i Parioli: "Aria irrespirabile è rischio per salute"

Esasperati dai roghi tossici. E’ questo il grido d’allarme lanciato dai residenti di piazza Vescovio, viale Somalia e via Mascagni. Da mesi quartiere Africano e Salario convivono con fumi acri e nauseabondi, una coltre biancastra e acidula che si innalza dagli insediamenti abusivi disseminati in parchi e anfratti.

Baracche e roghi tossici: l'esasperazione dei Parioli

Una situazione precipitata dopo lo sgombero del campo rom Foro Italico con centinaia di ex occupanti, andati via prima dell’arrivo delle ruspe e senza alcuna assistenza, finiti per strada e negli accampamenti di fortuna.

Cresciuto quello ai piedi di viale Somalia, sempre più popolate le sponde dell’Aniene, gli angoli più nascosti sotto al Ponte delle Valli e anche quelli di Villa Ada. Così dopo la lettera del minisindaco del Municipio III, Giovanni Caudo, alla sindaca Virginia Raggi per denunciare la presenza di baraccopoli e bivacchi tra Sacco Pastore, il Valli e Conca d’Oro, anche i Parioli insorgono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il II Municipio scrive a Raggi e Prefetto: "Aria irrespirabile"

La presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, ha scritto a Sindaca e Prefetto. "Pervengono a questa presidenza da circa 20 giorni - si legge - ripetute segnalazioni da parte di cittadini esasperati che lamentano il problema dei fumi tossici provocati da plastica e altri materiali incendiati. L'acre odore che rende l'aria irrespirabile, si propaga in quella parte del quartiere africano, peraltro ad alta densità di abitanti, che comprende via Mascagni, viale Somalia e piazza Vescovio. Appare superfluo evidenziare la pericolosità di tale situazione e quanto essa risulti gravemente lesiva della salute dei residenti, compresi bambini e anziani”. Da qui la richiesta a Campidoglio e Prefettura di intervenire con urgenza per individuare le cause e risolvere definitivamente “un problema che rischia di diventare una vera e propria calamità'".