Troppe vibrazioni sui palazzi: via i sanpietrini di viale Somalia

Viale Somalia dice addio ai sanpietrini. Via le storiche pietre dalla strada del quartiere Salario, al loro posto arriverà una distesa di asfalto: più liscio e sicuro, seppur non proprio tradizionale.

I lavori sono già iniziati. Si procederà su una corsia alla volta nei due sensi di marcia: corsia ristretta da via Salaria a Largo Forano “almeno per altre tre settimane” - fanno sapere dal Dipartimento competente.

Una rimozione dei sanpietrini decisa “dopo molte segnalazioni dei residenti sulle vibrazioni che, soprattutto i mezzi pesanti, causavano sulle palazzine della strada” - spiegano dall’assessorato alle Infrastrutture guidato da Linda Meleo. Meglio l’asfalto anche per garantire maggior sicurezza, in particolar modo in caso di pioggia, a chi si muove su scooter e moto.

“Non sarà un semplice intervento di sostituzione del manto stradale” - assicurano. In viale Somalia previsto il rifacimento dei marciapiedi, la pulizia delle caditoie e la bonifica del sistema idraulico. Al termine rinnovo della segnaletica orizzontale. “Il tutto - precisano dal Comune - ha chiaramente avuto il parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina”.

Il piano sanpietrini della Giunta Raggi

Un intervento simile, quello su viale Somalia, ma che non rientra nel ‘piano sanpietrini’ varato dal Campidoglio: il progetto che sta portando alla rimozione dei sanpietrini in alcune grandi strade del centro come via Nazionale, via IV novembre e viale Aventino. Obiettivo dichiarato dalla Sindaca Raggi, “evitare costi elevati di manutenzione e mantenere le strade in uno stato più adatto alla circolazione di auto e moto".