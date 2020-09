Piazza Mancini, da “I ragazzi del muretto” al Grande Fratello: arrivano le telecamere anti-degrado

I giardini da tempo ormai trasformati in una sorta di dormitorio a cielo aperto, i muretti sede di bivacchi, il verde sempre più pattumiera se non fosse per l’impegno costante dei volontari del decoro e di qualche senzatetto di buon cuore. Versa in pessime condizioni piazza Mancini: il via vai di bus e utenti dei mezzi pubblici non scoraggia la presenza di giacigli di fortuna, il passaggio di ‘zozzoni’ e incivili. Così i giardinetti sono sempre più off limits.

Piazza Mancini: i gardini degradati del Flaminio

Il verde curato e la tranquillità tipica del quartiere residenziale dipinti ne “I ragazzi del muretto”, la celebre serie televisiva della metà degli anni ‘90, non esistono più. Piazza Mancini è una sorta di girone infernale all’estremo del quartiere Flaminio, a due passi da Foro Italico e Ponte Milvio, ancor meno dal MAXXI. Verde incolto, sporcizia, letti di cartone e trapunte sudice.

Telecamere anti degrado a piazza Mancini

Ed è proprio li che il Municipio II ha deciso di installare un impianto di videosorveglianza, con le risorse da reperire partecipando all’apposito avviso pubblico della Regione Lazio.

“Con la Delibera di Giunta n.15/2020 abbiamo deciso di indicare come luogo per la realizzazione del sistema l’area verde di Piazza Mancini. L’area - ha spiegato l’assessore al Commercio, Valerio Casini - è in condizioni critiche da un punto di vista igienico, di vivibilità e di sicurezza ed è intenzione del Municipio porre in essere ogni adempimento utile a scoraggiare e impedire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e di abusivismo”. Ecco dunque le telecamere ‘anti degrado’, un Grande Fratello per tentare di ridonare ai giardini del Flaminio il decoro perduto.