Dopo dieci mesi riapre Caffè Nemorense: il quartiere ritrova il chiosco del parco

Tutto pronto per ripartire e per tornare ad essere il fulcro aggregante nel cuore verde del quartiere Trieste. Dopo un’attesa lunga dieci mesi riapre il Caffè Nemorense, il chiosco all’interno dell’omonimo e storico parco. Una chiusura arrivata ad inizio novembre in concomitanza con l’avvio dei lavori di restyling del Virgiliano: tra ritardi, lockdown e rinvii la zona è rimasta orfana dell’amato Caffè per quasi un anno.

Parco Nemorense: dieci mesi senza chiosco

Ora, a circa due mesi dall’inaugurazione del rinnovato Parco Nemorense, anche il chiosco è pronto a tornare in pista: la riapertura fissata per sabato 12 settembre, quando sarà di nuovo possibile fare colazione al bar, ma anche pranzare e acquistare al mercato di prodotti biologici della cooperativa sociale Barikamà, nata in seguito alla rivolta dei ragazzi di Rosarno nel 2010. Dai formaggi allo yogurt, dagli ortaggi alle uova: anche il commercio equo solidale torna al centro del quartiere Trieste.

Caffè Nemorense riapre sabato12 settembre

L'annuncio della riapertura è arrivato tramite Instagram da Lorenzo Leonetti, cuoco del locale: "Dopo 10 mesi di chiusura, la gara d'appalto per i lavori, il Comune di Roma, una pandemia e poi ancora il Comune di Roma...Rientriamo in possesso del nostro Caffè Nemorense. Dateci il tempo di pulire e sistemare! Ci vediamo sabato 12 per le prime colazioni!"