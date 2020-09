Sprofonda il quartiere Trieste: voragine in strada e disagi

Transenne e disagi di prima mattina in via Acherusio dove, intorno alle 7, si è aperta una voragine. Il buco nella stradina del quartiere Trieste proprio al centro della carreggiata, all’altezza del civico 24: automobili e i furgoncini di passaggio costretti a tornare indietro contromano per evitare il punto sprofondati.

Molti i disagi nella via a ferro di cavallo lungo la Nemorense che ospita l'istituto Cristo Re con annessa palestra, abitazioni e un grande deposito per la merce di alcune attività commerciali della zona.

Prima dell’arrivo della Polizia Locale a dirigere responsabilmente il traffico due operatori dell’Ama che si sono accorti della falla nel manto stradale. Previsto già in giornata l’intervento dell’Ufficio Tecnico del Municipio II. Probabile la parziale chiusura della strada e la deviazione del traffico.