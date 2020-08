La via dei Parioli rimessa a nuovo: mesi fa tubature esplose e allagamenti

Asfalto rifatto e nuova segnaletica per via Guidubaldo del Monte, una delle arterie principali dei Parioli: quella che collega viale Maresciallo Pilsudski a Piazza Euclide, cuore pulsante del quartiere.

Parioli, rifaciento per via Guidubaldo del Monte

Dopo la posa del nuovo manto stradale, del rifacimento di strisce pedonali linee e tratteggi di delimitazione delle fermate degli autobus, si procederà alla disostruzione delle caditoie per la raccolta delle acque piovane. Una priorità visti i temporali che si stanno abbattendo sulla Capitale.

L'assessore: "Nuova vita e tranquilla percorribilità"

“Una via di grande flusso di traffico pubblico e privato che era profondamente ammalorata e che ora, con la professionalità del nostro ufficio tecnico e l’ausilio del gruppo Parioli della Polizia Locale, verrà riportata a nuova vita e tranquilla percorribilità” - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici del II Municipio, Gian Paolo Giovannelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tubi esplosi nella strada dei Parioli

Nel gennaio scorso era stato proprio un guasto alle tubature di via Guidubaldo del Monte a mandare in tilt i Parioli. Tubi esplosi e strada allagata: traffico in tilt fino a corso Francia e palazzine a secco.