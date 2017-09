VIDEO | Parco Nemorense, apre il chiosco bar gestito dai ragazzi africani di Barikamà

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo un anno e mezzo dall'aggiudicazione del bando, nel pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre, si è svolta l'inaugurazione del chiosco interno al parco Nemorense gestito anche dai ragazzi africani della cooperativa agricola e sociale Barikamà.

I campi agricoli di Rosarno e la situazione di schiavitù che hanno dovuto vivere sulla loro pelle nel 2010 sono solo un lontano ricordo ormai per i ragazzi africani, fondatori della cooperativa agricola Barikamà, che da ieri ha aperto la propria attività all'interno del parco Virgiliano. Un traguardo atteso da tempo - con il bando comunale aggiudicato a fine 2015 - e che conferma impegno e voglia di riscatto di questi giovani che, passo dopo passo, sono riusciti a camminare con le proprie gambe con una piccola cooperativa agricola e sociale in grado di offrire ai propri clienti prodotti di qualità, a km0 e rigorosomanete biologici. "Siamo molto felici di essere qui e di vedere così tanta gente all'inaugurazione - dice Suleman Diaria, 35enne originario del Mali, tra i fondatori di Barikamà - qui oltre al chiosco bar faremo un punto di vendita dei nostri prodotti almeno una volta alla settimana. Per noi è davvero un traguardo importante".

LA STORIA DEI RAGAZZI DI BARIKAMA'